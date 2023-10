Biscotto all’amarena, storia e ricetta del dolce napoletano

Il Biscotto all’amarena è un dolce “popolare”, tipico della tradizione napoletana, che nasce dal riciclaggio e assemblaggio di scarti della preparazione di altri dolci (pan di spagna, panettone, savoiardi, biscotti secchi, etc). Il tutto viene rilavorato con cacao, confettura e sciroppo di amarene per il ripieno. Presenta una forma allungata (10 cm circa) con una superficie ricoperta di glassa o di listelli di marmellata e zucchero a velo. E’ friabile e croccante all’esterno con un cuore morbido all’interno ricco di cacao che con il suo sapore avvolgente stempera quello dolce dell’amarena. Di secco ha solo l’apparenza, perchè non lo è affatto. Un dolce dal gusto semplice ma unico, che però non è paragonabile agli altri dolci più complessi della scuola pasticcera partenopea.

Non si conosce il nome di chi ha inventato la ricetta. L’unica cosa che si sa è che anticamente veniva venduto per poche lire proprio perché era considerato un’accozzaglia di scarti. Oggi non è più venduto come un "dolce di scarto" e lo si trova in quasi tutti bar, panifici e pasticcerie di Napoli. Nella gran parte dei casi non è nemmeno più presente l’amarena, ma solo un cuore morbido di cioccolato (alcune pasticcerie lo arricchiscono con confetture di albicocche o ciliegie). Inoltre, è difficile trovarlo delle stesse demensioni e forma.

La ricetta del Biscotto all'amarena

Non esiste una ricetta unica e “originale” del Biscotto all'amarena, perché come per tutte le preparazioni nate dagli scarti, le varianti sono infinite e ognuno si sbizzarrisce come meglio crede. Di seguito vi riportiamo quella considerata 'tradizionale', tratta dal sito della Regione Campania.

"Si prepara una pasta frolla classica; a parte si prepara il ripieno frantumando gli scarti dolciari, aggiungendo la confettura di amarene,riscaldata ed allungata con poca acqua calda, nocciole sgusciate, pelate e tritate, il cacao ed il rhum o altro liquore simile (anche strega), facendo una miscela omogenea e sufficientemente coesa. La pasta frolla viene stesa con uno spessore di circa mezzo centimetro, e tagliata a rettangolo; sulla pasta viene stesa la miscela già preparata nella parte al centro del rettangolo secondo la lunghezza, quindi si ripiegano i bordi, a formare un grande "cannellone" piegando le parti laterali della pasta sul ripieno; quindi si tagliano i biscotti con uno spessore di due centimetri circa, si separano e si mettono sulla placca da formo con i due margini della pasta sovrapposti sotto. Si spennellano quindi con una meringa a base di albume montato a neve e zucchero, oppure con una glassa ottenuta sciogliendo acqua, zucchero a velo e ammoniaca. Si può anche spennellare un po' di rosso d'uovo sulla parte superiore, prima della glassa. Si cuoce in forno già caldo (150-180°C)".