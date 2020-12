Bignè salati al salmone: l’antipasto di Capodanno

I bignè salati sono un antipasto raffinato ed elegante, ideale per il cenone di Capodanno. Soffici bignè di pasta choux farciti con salmone affumicato, Philadelphia, ricotta ed erba cipollina. Un bontà che, di sicuro, piacerà a tutti. La ricetta è un'idea di Ludovica Granata, appassionata di cucina creativa e fondatrice della pagina Instagram Sottolaclohe (@Sottolacloche). Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzarli.

Ingredienti per 10 bignè:

20 gr di burro

30 gr di farina

50 ml di acqua

1 uovo

1 pizzico di sale

30 gr di Philadelphia

100 gr di ricotta

erba cipollina

50 gr di salmone affumicato

Procedimento:

Step 1.

Iniziamo col preparare i bignè, quindi la pasta choux. In un pentolino unite burro, acqua e sale e portate a bollore. Quando bolle unite la farina (tenendo sempre il pentolino sul fuoco) e girate con un mestolo di legno velocemente per non fare grumi. Sarà il momento di spegnere il fuoco quando avremo ottenuto una palla omogenea che si stacca dai bordi della pentola.

Step 2.

Fate raffreddare e poi unite l’uovo e mescolando bene, quando il composto diventerà morbido.

Step 3.

Potete versarlo in una sac a poche e fate riposare a temperatura ambiente per 30 minuti.

Step 4.

Su una teglia rivestita di carta da forno create, con l’impasto, dei cerchi pieni che abbiano un diametro di 2cm, ben distanziati tra loro.

Step 5.

Infornate per 25 minuti a 200° e poi altri 5 minuti a 180°. Sfornate e fate raffreddare. Nel frattempo preparate il ripieno: unite i formaggi, con mezzo cucchiaino di erba cipollina e il salmone a pezzetti. (Lasciate qualche pezzettino di salmone per la decorazione)

Step 6.

Tagliate i bignè a metà e riempiteli con la farcia (potete usare un cucchiaino oppure la sac a poche), e poi richiudete il bignè.

Step 7.

Create con la farcia rimanente dei piccoli cappellini sulla cupola del bignè e decorate con il salmone avanzato ed una spolverata di erba cipollina.

