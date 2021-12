Bignè di patate con piselli: un'idea originale per l'antipasto di Capodanno

I bignè di patate con piselli sono un antipasto raffinato ed elegante, ideale per il cenone di Capodanno. Un piatto molto chic e saporito, ma anche veloce e facile da realizzare. Di seguito vi indichiamo tutti gli ingredienti necessari e il procedimento per realizzarli.

Ingredienti:

2 kg di patate

1/2 kg di piselli

4 uova

200 gr di pancetta

200 gr di fior di latte

1 misurino e 1/2 di olio

1 cipolla

pane grattato

50 gr di parmigiano

sale

pepe

prezzemolo

Procedimento:

Lavare e mettere a bollire in una pentola le patate. In una teglia far soffriggere la pancetta, la cipolla e l’olio, appena dorato aggiungere i piselli, un pò di sale, coprire e lasciare cuocere. A fine cottura aggiungere il fior di latte tagliuzzato. Pulire le patate, passarle nel passaverdure, unire le uova (solo i tuorli), parmigiano, pepe, prezzemolo tritato e impastare, trasferite l'impasto in una sac a poche, formando dei cestini con la centro un foro, quindi passarli nell’albume poi nel pan grattato e friggerle in abbondante olio bollente. Deporre i cestini in un piatto riempendo il foro con i piselli. Servire caldi.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo