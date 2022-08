Il Baccalà all'insalata con olive è un secondo di pesce leggero e gustoso. Un piatto della tradizione tanto semplice da preparare, quanto delizioso da gustare.

Come sempre, per la buona riuscita del piatto, il primo consiglio che vi diamo che è quello di acquistare materie prima di ottima qualità.

Vediamo insieme come preparare il baccalà in insalata con olive:

Ingredienti per 4 persone:

800 gr / 1 kg di baccalà già dissalato (4 pezzi grandi)

olio extra vergine di oliva

1 spicchio d'aglio

prezzemolo fresco

16 olive verdi

sale (solo se necessario)

1 limone

Preparazione:

Sciacquate ogni pezzo di baccalà dissalato sotto l'acqua corrente molto delicatamente, disponeteli - sempre con delicatezza - in una pentola alta, coprite con acqua fredda e mettete sul fuoco. Quando l'acqua sarà arrivata a bollore, cuocete ancora per circa 3 minuti e poi spegnete (il tempo esatto dipenderà da quanto sono grandi i vostri pezzi di baccalà, ma non dilungateli troppo o pesce si sfalderà completamente).

Sempre con delicatezza, tirate via dall'acqua i pezzi di baccalà con un mestolo forato. Adagiate un pezzo in ogni piatto da portata, lasciate intiepidire qualche minuto e poi aggungete anche le olive verdi nei piatti. Condite tutto con olio, succo di limone, un po' d'aglio sminuzzato, un pizzico di sale (solo se necessario, suggeriamo di assaggiare prima un piccolo pezzetto di pesce per verificare) e del prezzemolo che avrete precedentemente lavato, asciugato e tagliuzzato.