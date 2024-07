Arriva Baby Puok: la box gastronomica dedicata ai più piccoli

PUOK, l’iconico burger store partenopeo, con una sede a Spaccanapoli e una al Vomero, presenta BABY PUOK: un pasto in stile PUOK creato per i piccoli buongustai di oggi.

Per la prima volta lo stile pop e colorato di PUOK si lascia trasportare nel metaverso della gastronomia per i più piccini e elabora una box colorata contenente un panino pensato per i bambini o, in alternativa, dei nuggets di pollo, in più patate fritte, una bibita a scelta e, naturalmente, una dolce sorpresa. ll miniburger presente nel BABY PUOK è un panino semplice ma fatto con materie prime di qualità: il pane è artigianale, lievitato 24 ore, sfornato ogni giorno dai panificatori BunsItaly. Farina 0, solo ingredienti buoni, senza conservanti e altri prodotti industriali, per un bun morbido, genuino e gustoso. L’hamburger, progettato ad hoc, è anche esso figlio della lunghissima collaborazione con la famiglia Bifulco, macellai da generazioni: solo carne di altissima qualità, morbida e saporita. L’alternativa al panino sono le nuggets di pollo, filetti di pollo morbidi e succulenti, preparati alla maniera PUOK.

Al progetto BABY PUOK è legata l’iniziativa l’Album delle figurine di PUOK: in ogni box i bambini troveranno le figurine che illustrano il "personaggio PUOK" declinato in tante diverse e divertenti immagini ispirate al mondo dei cartoon, del cinema e della tradizione napoletana. Da "PUOK Superman" a "PUOK Pulcinella", da "PUOK Babbo Natale" a "Capitan PUOK", tanti personaggi per dare vita a mille avventure nel mondo della Orange Happiness.

"La box gastronomica - si legge in una nota - diventa una scusa per avvicinare i più piccoli al mangiare bene, alla scoperta, alla socializzazione. Una vera e propria forma d’intrattenimento analogico, un importante fattore socializzante sviluppato sul piano reale, per contribuire alla nascita e al rafforzamento di relazioni e della fantasia. L’esperienza gastronomica acquista così un significato più profondo, immaginifico e si lega all’esperienza ludica della raccolta di figurine".

“Sono molto entusiasta di questo progetto, era in cantiere da molto tempo. Sono papà, per cui per me la sfida valeva doppio: tenere testa alle catene di ristorazione nel cuore dei miei bambini che come tutti gli altri bambini hanno più volte desiderato e attinto alla combo panino e sorpresina proposta dai big. Spero che la nostra proposta, il nostro delizioso minibun e le nostre sorpresine siano gradite, ma soprattutto che tantissimi genitori possano finalmente godere insieme ai loro figli del loro locale preferito, che per tantissimi è PUOK- afferma Egidio Cerrone, founder del brand-. Inoltre, per i bambini l’album delle figurine di PUOK è una porta per l’immaginazione, un universo da esplorare dove ogni figurina racconta una storia e ogni pagina diventa un’avventura. Per i genitori, l’album potrà essere anche l’occasione di tornare alla propria infanzia e condividere momenti preziosi con i propri figli, riscoprendo il valore delle piccole cose, un modo per creare ricordi e legami tra genitori e figli che dureranno per sempre”.

Con BABY PUOK il brand dell’Orange Happiness si conferma laboratorio permanente di sperimentazione gastronomica tra memoria culinaria e nuovi trend.

Dal 10 luglio, BABY PUOK sarà disponibile nei burger store di via Cilea al Vomero e di Piazzetta Nilo a Spaccanapoli al prezzo di 9 euro, disponibile anche su Glovo.it.