Il baby kit per l’aperitivo: la soluzione per l’happy hour a misura di bambino

Bastoncini di Salame 100% italiano o bastoncini con Prosciutto Cotto, grissini croccanti e frutta, l’“Happy Hour” dei bambini diventa realtà. Il classico aperitivo si trasforma, coinvolgendo una fetta di consumatori mai toccata prima d’ora: ovvero i più piccoli. Con la bella stagione ormai alle porte, la voglia di ritornare all’aria aperta e trascorrere maggior tempo con gli amici, aumenta anche il desiderio di vivere a pieno un momento conviviale come l’Happy Hour, ormai rito consueto e tradizionale della società moderna. Citterio ha da sempre pensato al benessere dei bambini e allo stesso tempo ai genitori, creando uno spuntino completo, goloso e a portata di mano come UnDueTris Merenda. Proprio per rispondere alla nuova ed emergente occasione di consumo, quale l’Happy Hour, questo snack diventa perfetto anche come kit per aperitivo a misura di bambino, da gustare ovunque, in famiglia, al parco o durante una gita fuori porta. Il kit per aperitivo si può definire completo perché composto da una parte croccante come i grissini, da una parte gustosa come i bastoncini di salame 100% italiano o bastoncini con prosciutto cotto e da una parte dissetante come frutta, preparata senza conservanti. Allo stesso tempo ha il giusto apporto di energia: è realizzato secondo le indicazioni di esperti nutrizionisti e pensato appositamente per le esigenze alimentari dei bambini, dai 3 agli 8 anni per la variante con i bastoncini di cotto e dai nove anni in su per quella col salame, in un gustoso mix di proteine, vitamine e carboidrati. L’azienda dichiara: “Sappiamo quanto sia importante offrire ai più piccoli un prodotto che sia, da un lato gustoso e divertente, ma allo stesso tempo completo e bilanciato. Unduetris Merenda incontra le esigenze dei bambini ed anche dei genitori, un prodotto comodo da trasportare e consumare, per vivere al meglio ogni momento conviviale della giornata, da trascorrere ovunque in famiglia o con gli amici.” In più UnDueTris Merenda, nelle sue varianti UndueTris Merenda bastoncini di Salame, UndueTris Merenda bastoncini con Prosciutto Cotto ed UndueTris Merenda Senza Glutine, è comodo da portare con sé, facile da trasportare e si conserva a lungo fuori dal frigorifero (4 ore quello con i bastoncini di cotto e 8 quello con il salame), ottimo per essere consumato all’esterno, in compagnia e con gli amici. Un Happy Hour a misura di bambino a tutti gli effetti: Citterio, infatti, propone anche un pratico e semplice pack da scartare al cui interno sono presenti carte da colorare e ritagliare - personalizzate con i personaggi della serie animata ALVINNN!!! And the Chipmunks, con cui giocare e divertirsi con gli amici o con la famiglia durante il momento dell’aperitivo