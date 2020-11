A Napoli apre Astrowok: arriva in città il Fine Street Food

“Un piatto sta al proprio gusto come lo stile di un abito sta al brand'': questo il leitmotiv del nuovo format ideato da Vincenzo ed Arianna Paccone, Carlo e Genny Martino, Enrico De Capola e Pasquale Vinaccio. Il locale aprirà il 21 novembre in via Morghen al Vomero