L'arrosto di maiale al forno è un tipico piatto della domenica, perfetto anche per il pranzo di Natale o per quello di Capodanno.

In questa versione, lo abbiamo accompagnato con due golosi contorni: funghi trifolati e patate novelle al forno.

Ingredienti per 4 persone

un pezzo di coscia di suino già legato (circa 1 kg)

1 cipolla piccola

1 spicchio d'aglio

1 carota

1 piccola costa di sedano

un ciuffo di prezzemolo

1 rametto di rosmarino

sale e pepe

olio extravergine di oliva

1 bicchiere di vino bianco

1/2 bicchiere d'acqua

Per i funghi trifolati:

500 gr di funghi misti con porcini (anche surgelati)

olio extra vergine di oliva

1 spicchio d'aglio

un ciuffetto di prezzemolo

sale e pepe

Per le patate novelle al forno:

500 gr di patate novelle

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

rosmarino

Preparazione:

Partite dalla preparazione dell'arrosto di maiale:

Lavate e pulite tutte le verdure e poi tritatele grossolanamente (lasciate intero solo il rametto di rosmarino). In una padella dai bodi alti, fate soffriggere l'aglio e la cipolla tritati con un bel giro d'olio. Quando saranno ben dorati, aggiungete le altre verdure tritate e il rametto di rosmarino. Lasciate soffriggere solo qualche minuto e poi unite la carne di maiale già legata con lo spago. Insaporite con sale e pepe e fate rosolare bene su tutti i lati, cuocendo a fiamma moderata per circa 15-20 minuti e rigirandola spesso. Quando tutti i lati dell'arrosto avranno preso colore, aggiungete anche il vino bianco e continuate la cottura per il tempo necessario solo a farlo sfumare.

A questo punto, trasferite la carne insieme al sughetto di cottura in una teglia da forno (più o meno della dimensione del pezzo di arrosto e dai bordi alti), aggiungete mezzo bicchiere d'acqua e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 50 minuti. Controllate spesso e girate la carne più volte irrorandola con il sughetto di cottura. Se occorre, aggiungete ancora anche un filo d'acqua.

Prima di sfornare, verificate che la carne sia ben cotta, i tempi possono cariare e dipenderanno anche da quanto è grande il vostro pezzo di arrosto: la carne dovrà essere rosolata e ambrata fuori e morbida e succosa all'interno. Potete verificare la cottura infilando uno stecchino nella carne, se ne viene fuori un liquido bianco allora l’arrosto è cotto, se invece è rosa la carne è ancora cruda e dovrete quindi proseguire con la cottura.

Sfornate, eliminate con lo spago tagliandolo delicatamente con una forbice e affettate l'arrosto. Servitelo ben condito con il sughetto di cottura.

Mentre cuocete la carne, potrete dedicarvi anche ai due contorni.

Preparate i funghi trifolati: soffriggete uno spicchio d'aglio con un filo d'olio. Versate i funghi, coprite con un coperchio e portate a cottura, mescolando di tanto in tanto. A cottura ultimata, insaporite con sale e pepe e mescolate a fiamma viva per pochi secondi, poi spegnete e spolverate con del prezzemolo fresco.

Preparate le patate novelle al forno: lavate bene e asciugate le patate. Adagiatele in un piccola teglia, conditele con poco olio, sale e rosmarino. Cuocetele in forno caldo a 180° per circa 20 minuti. Regolatevi quindi con i tempi di cottura della carne, per avere tutto caldo potete inserire la teglia con le patate nel forno insieme a quella con l'arrosto, a cottura della carne già iniziata.