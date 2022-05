Riapre a Capri il Mammà Restaurant

A due passi dalla piazzetta di Capri, nascosto in bella vista, riapre alla nuova stagione completamente ridisegnato negli spazi e gli arredi il Mammà Restaurant, con una rinnovata capacità di accogliere e coinvolgere gli ospiti.

La valorizzazione degli spazi esterni e la riorganizzazione estetica di quelli interni, sono stati gli elementi chiave in questo nuovo progetto di design dello storico ristorante ad opera dello Studio Architetti & Designer Falconio Associati. L’utilizzo di elementi floreali e l’esaltazione degli stessi è uno dei cambiamenti più evidenti, così come i separé di piante verdi che conferiscono ai tavoli un maggiore distanziamento, oltre a regalare una maggiore privacy.

Gli elementi naturalistici caratteristici dell’isola sono stati reinterpretati in tutti gli spazi, le sfumature del blu e del verde tipiche di Capri colorano i legni della boiserie così come gli smalti dei tavoli. Gli arredi, ispirati ai progetti dei grandi maestri del design, conferiscono un gusto internazionale all’ambiente garantendo un’immediata empatia con il luogo.

Dall’area d’ingresso si accede alla sala dove lo sguardo del visitatore viene rapito da un elemento circolare multifunzione in legno, che ospita al centro un albero di banano. Questo elemento dal design caratterizzante, oltre avere funzioni di servizio, richiama il rinnovato rapporto dell’architettura degli interni con l’ambiente naturale. I due lati opposti della sala, arricchiti da divani conferiscono dinamicità alle sedute, così come l’utilizzo di superfici specchiate regala nuove prospettive agli ospiti, grazie anche un progetto di illuminotecnica in grado di valorizzare colori e spazi dell’intero ambiente.

Ad accogliere gli ospiti, l’offerta gourmet dello Chef Raffaele Amitrano che è riuscito a trascrivere nella sua carta le emozioni di un’isola e racchiuderle nei suoi piatti, per una proposta gastronomica che si fregia di una stella Michelin e che si muovendo sapientemente tra tradizione e territorialità con piglio giovane e fresco. Accanto allo chef, arrivato al timone del Mammà solo l’anno scorso, la sapiente accoglienza del nuovo Restaurant Manager Umberto Campioni. Nuova squadra e nuovo stile per un luogo ormai emblema dell’isola stessa.