Sei antipasti per Capodanno facili e golosi

I sapori della tradizione sono i protagonisti nei grandi cenoni delle vigilie e nei pranzi di Natale e Capodanno. A Napoli sono tanti, dall'antipasto al dolce e, con il loro profumo e la loro storia, invadono e inebriano le case e i cuori delle famiglie.

Oggi, vi suggeriamo sei antipasti facili e super golosi per il Cenone della Vigilia o per il pranzo di Capodanno:

- Partiamo dal più tradizionale, irresistibile, e immancabile piatto sulle tavole napoletane le sere delle Vigilie di Natale e Capodanno: il BACCALA' FRITTO. Croccante fuori e morbidissimo dentro, con tutto il suo sapore di mare. E se vi avanza qualche pezzo... ecco pronto il riciclo partenopeo: inseritelo all'interno dell'insalata di rinforzo che avete già preparato e gustatelo il giorno seguente. Per questa meravigliosa portata, potete acquistare del baccalà già dissalato, oppure (come vi suggeriamo per seguire la tradizione) preferire del baccalà sotto sale, che potrete comprare in anticipo, già tagliato a pezzettoni. Cliccate qui per la ricetta completa

- Dall'iconica forma e dal ripieno saporito, anche le STELLE DI SFOGLIA AL SALMONE sono perfette come antipasto delle feste. Del resto, un antipasto al salmone manca raramente su una tavola imbadita per il cenone della Vigilia o per il pranzo di Natale e Capadanno: se è anche bello e invitante nella forma, croccante e goloso, ancora meglio! Cliccate qui per la ricetta completa

- Se siete dei veri amanti della pizza e non volete rinunciarvi anche nei giorni delle feste, l'idea giusta sono LE PIZZETTE FRITTE. Piccole delizie dal ripieno goloso, perfette per le serate in famiglia o con gli amici, ma anche come speciale antipasto la sera della Vigilia di Capodanno. Cliccate qui per la ricetta completa

- Facilissimi e di grande effetto, anche i CESTINI DI SFOGLIA RIPIENI DI RICOTTA, PROSCIUTTO E FORMAGGIO. Antipasti semplici da realizzare e perfetti da servire anche nei giorni delle festività. Per "vestirli a festa", basterà utilizzare dei semplici pirottini rossi o proprio a tema natalizio. Se li realizzate usando solo gli stampini, senza pirotti, vi basterà semplicemente avvolgerli con un nastrino rosso e saranno perfetti per la vostra tavola di Natale o Capodanno. Cliccate qui per la ricetta completa

- Tradizionali, ma sempre belli e buonissimi, anche i CROSTINI FARCITI MISTI. Piccoli bocconi ricchi, golosi e facili da preparare. Noi abbiamo scelto tre farciture semplici, ma molto saporite: pomodoro e basilico, burro e salmone affumicato e burro e filetti di acciughe. Serviteli su un bel tagliere di legno, ben disposti, e farete un figurone. Cliccate qui per le ricette complete

- Chiudiamo questa carrellata con un ultimo antipasto a base di pasta sfoglia, davvero semplicissimo da preparare: i TORCETTI DI SFOGLIA AL PROSCIUTTO. Croccanti filoncini attorcigliati dal ripieno saporito. Cliccate qui per la ricetta completa

E inoltre... cliccate qui per 6 ricette sfiziose di ALBERI DI NATALE SALATI