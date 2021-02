Alici indorate e fritte: la ricetta napoletana passo passo

Le alici indorate e fritte ('ndurate e fritte) sono un piatto tradizionale della cucina napoletana. Una preparazione economica, a base di ottimo pesce azzurro, ma di una bontà travolgente. Un piatto di pesce che certamente conquisterà anche i più piccini.

Di seguito, vi mostriamo anche le foto di tutti i passaggi per realizzarle al meglio. La ricetta è davvero semplicissima e, come spesso ripetiamo, la cosa fondamentale è utilizzare materie prime di ottima qualità.

Per prima cosa, quindi, vi suggeriamo di acquistare delle belle alici grandi e 'carnose' nella vostra pescheria di fiducia. Chiedete anche che vi siano date già pulite, quindi deliscate, eviscerate, private della testa e aperte a libro. Così la vostra preparazione sarà davvero facilissima.

Ingredienti per 3 persone:

500 gr di alici pulite (deliscate, eviscerate, senza testa e aperte a libro)

2 uova

100 gr di farina circa

sale e pepe

olio di semi per friggere

Preparazione:

Sciaquate delicatamente le alici sotto l'acqua corrente e fatele sgocciolare.

Battete le uova con sale e pepe in una piccola ciotola, oppure in un piatto fondo e versate la farina in un piatto piano, meglio se coperto da carta paglia o assorbente.

Intanto mettete anche a scaldare l'olio in una padella alta ma non troppo larga.

Passate le vostre alici, una ad una, prima nella farina (da entrambi i lati) e poi nel battuto d'uovo, facendo attenzione che siano ben ricoperte e tuffatele (delicatamente) subito nell'olio bollente.

Friggete le alici da entrambi i lati, finché risulteranno ben dorate. Man mano che saranno cotte e dorate, spostatele su carta assorbente utilizzando un mestolo forato.

Gustatele subito calde, oppure a temperatura ambiente... sono sempre golosissime! Potete accompagnarle con una fresca insalata e fette di limone.

