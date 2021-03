Le alette di pollo alla cacciatora sono un secondo piatto di carne facilissimo da preparare, ma che accontenterà grandi e piccini.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per 2 persone

500 gr di alette di pollo

una decina di pomodorini maturi ma sodi

olio extravergine di oliva

1/2 bicchiere di vino bianco

sale

1 peperoncino (facoltativo)

prezzemolo

1 spicchio d'aglio

Preparazione

Per pulire le alette di pollo, tamponatele delicatamente con carta assorbente inumidita.

In un'ampia padella, fate rosolare l'aglio e il peperoncino (facoltativo) tritato grossolanamente. Unite le alette di pollo e fatele rosolare da tutti i lati. Versate il vino bianco e cuocete un minuto fino a farlo sfumare. A questo punto unite i pomodorini precedentemente lavati e tagliati a metà, un po' di prezzemolo sminuzzato, salate, coprite con un coperchio e proseguite a fiamma dolce - mescolando di tanto in tanto - finché le alette non saranno morbide e perfettamente cotte (la cottura richiederà circa mezz'ora, ma verificate sempre che non ci siano punti rosa, soprattutto vicino alle ossa).

A pochi minuti dalla fine della cottura, togliete il coperchio e cuocete a fiamma un po' più alta per far restringere bene il sughetto. Servite subito, aggiungendo altro prezzemolo fresco.

