Alberi di Natale salati: 6 ricette sfiziose per l'antipasto delle feste

L'albero di Natale salato è un goloso rustico, perfetto da portare in tavola come antipasto nei giorni di Natale, accanto ai deliziosi e immancabili piatti della tradizione.

Oggi ve ne suggeriamo 6 versioni con pasta sfoglia, torta salata, impasto di pizza o panbrioche e con tanti ripieni diversi, ma tutte sfiziose e golosissime.

1. Iniziamo con un delizioso ALBERO DI PASTA SFOGLIA FARCITO. Doppio strato di sfoglia, ripieno al formaggio e prosciutto. Facilissimo e velocissimo da realizzare, con tanti rami farciti che ogni commensale potrà staccare e gustare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

2. Se, invece, amate i lievitati non perdetevi il DANUBIO ALBERO DI NATALE. Una golosa e scenografica brioche rustica: ogni pallina una piccola bontà. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

3. Proseguiamo con un altro ALBERO DI NATALE salato velocissimo da realizzare, quello di GIRELLE DI SFOGLIA CON SALMONE AFFUMICATO. Pochissimi ingredienti per realizzare una vera spirale di bontà con un classico ripieno delle feste. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

4. Se siete appassionati di torte salate, ma non avete molto tempo per le lunghe lievitazioni, l'ALBERO DI NATALE SALATO SENZA LIEVITAZIONE fa sicuramente al caso vostro. Un rustico saporito e veloce da realizzare che, infornato nello stampo ad albero (è sufficiente anche un pirotto in cartone che in questo periodo è molto facile da acquistare) diventerà l'antipasto perfetto per le feste. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

5. E se, invece, non volete rinunciare alla pizza anche nei giorni di Natale, allora quello che fa per voi è l'ALBERO DI GIRELLE DI PIZZA. Un impasto soffice e super goloso e un ripieno classico di pomodoro e mozzarella per un antipasto tutto da gustare... girella dopo girella. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

6. Concludiamo questa golosa carrellata con un ALBERO SALATO DI PIZZA PARIGINA. Una base di pizza, un ripieno goloso e una copertura di sfoglia: ce n'è per tutti i gusti in questo antipasto davvero delizioso, ma anche semplicissimo da preparare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

