‘A Figlia d’'o Marenaro chiude: "Non smetterò mai di ringraziarvi"

"Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto l'affetto che ci regalate ogni giorno, sia sui social ma soprattutto al ristorante, con la vostra presenza costante! Saremo chiusi fino al 9 Febbraio per rinnovare alcune aree e rendere ancora più bello il nostro ristorante", scrive sui social del ristorante di via Foria, specializzato nella zuppa di cozze Assunta Pacifico, titolare de ‘A Figlia d’'o Marenaro.

Il ristorante riaprirà dunque il 9 febbraio dopo il restyling e le vacanze per tutto lo staff.