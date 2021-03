Super zona rossa nel weekend e coprifuoco anticipato: in arrivo nuove restrizioni

La Campania da ieri è diventata zona rossa, ma sono in arrivo ulteriori restrizioni per contenere l'epidemia Covid, visto l'incremento dei contagi causato dalla terza ondata e dalle varianti Covid.

Già oggi si riunirà la cabina di regia con un rappresentante per ogni forza di maggioranza per discuterne.

Zona rossa nel weekend e anticipare il coprifuoco sono i provvedimenti più probabili al momento. Fondamentale anche il rilancio della campagna vaccinale, agevolato dall'arrivo delle nuove dosi. Del resto il videomessaggio di ieri di Mario Draghi è stato eloquente: "Il 10 marzo di un anno fa l'Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande zona rossa. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai - ricorda Draghi ammettendo le possibili restrizioni - avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei 100mila morti. Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hanno perso la vita il dovere del nostro impegno".

"Zona rossa nei weekend" e anticipo del "coprifuoco"

Una delle possibilità che dovrebbe essere presa in considerazione è la zona rossa nel weekend in tutta Italia, anche nelle regioni che non sono rosse. Inoltre potrebbe essere previsto l'anticipo del coprifuoco alle 19 o alle 20 durante la settimana. Un'alternativa più soft potrebbe essere invece la zona arancione estesa.

Zona rossa: Elenco negozi aperti