"Dobbiamo comprare i dolci": le infrazioni più assurde al lockdown napoletano

Sono state poche le multe elevate a Napoli nel primo giorno di lockdown, ieri, domenica 15 novembre. Secondo quanto riportato dal Comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito ci sono stati numerosi controlli e posti di blocco ma gli agenti hanno rilevato poche infrazioni. "Ci sono stati alcuni casi di 'colore", afferma Esposito all'Ansa. "Due persone che da fuori città, ieri mattina, si sono recate a Napoli adducendo come motivazione che dovevano comprare dei dolci. In serata, poi, sono stati fermati dei casertani che erano venuti a Napoli per fare un giro sul lungomare".

Sono stati 150 gli uomini della Polizia municipale che hanno lavorato per i controlli legati al rispetto delle misure anti-covid.