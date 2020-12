Polemica sulla zona rossa nel campo Rom, dal Comune: "La Regione offende"

L'Amministrazione Comunale di Napoli ha risposto con una nota stampa alla Regione Campania, che ieri - con un virgolettato di Bonavitacola, aveva accusato Palazzo San Giacomo di assenza dal campo rom di Scampia, zona rossa. "Appreso dalla stampa la notizia che il campo Rom fosse oggetto di ordinanza regionale", fanno sapere dal Comune, "immediatamente l'Amministrazione si è attivata in modalità task force con Servizi comunali Sociali, Protezione Civile comunale e Asia, oltre che con la rete del volontariato che già collabora con l'Amministrazione. Abbiamo immediatamente fornito, con la consegna di 200 pacchi alimentari, generi di prima necessità, prodotti per l'igiene, monitorato il campo e supportato le forze dell'ordine nella gestione del campo. Con l'Asl c'è stato un costante e continuo confronto, e ci preme sottolinearne l'ottimo lavoro. Abbiamo incontrato tre volte in pochi giorni il Prefetto Valentini sul tema, prendendo responsabilità importanti e impegnative".

L'aggressione

Dal Comune fanno sapere di aggressioni: "I nostri operatori sono stati aggrediti e oggetto di vessazioni verbali, ma sappiamo che può accadere in momenti di altissima tensione sociale", si legge nella nota. "Sono stati sostituiti i cassonetti, effettuate due bonifiche e stiamo provvedendo alla raccolta quotidiana dei rifiuti e all'avvio dell'ennesima procedura di derattizzazione. Gli aiuti alimentari somministrati da Asl, in funzione del fatto che non riuscivano ad arrivare al campo i prodotti freschi da abbinare ai pacchi consegnati dal Comune, in eccedenza o che non sono stati accettati dalla popolazione rom, sono al momento in distribuzione alla Mensa del Carmine, affinchè nessuna risorsa venga persa o sprecata. Già stamattina è impegnata sul sito una squadra di Napoli Servizi per il ripristino del manto stradale ed è in arrivo la torre faro per garantire una maggiore e più forte illuminazione. Al fine di dare il massimo contributo al contenimento da contagio da Coronavirus per la sicurezza delle persone che abitano tutta l'area interessata e zone limitrofe. Il Comune si è sempre mosso in modo silenzioso ma efficiente, così come dovrebbe essere soprattutto in caso di emergenza sanitaria: è triste e offensivo strumentalizzare e polemizzare in una situazione difficile, quando, al contrario, serve rafforzare il principio della cooperazione interistituzionale”, conclude la nota.