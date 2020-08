Coronavirus a Sant'Antonio Abate, effettuati oltre 300 tamponi ai residenti nella zona rossa

Oltre 300 cittadini di Sant'Antonio Abate residenti nella zona rossa, nella giornata di mercoledì, si sono sottoposti in maniera volontaria al tampone presso le Unità Mobili Speciali di Continuità Assistenziali. E' quanto reso noto dal sindaco Ilaria Abagnale.

"I cittadini residenti in via Croce Gragnano si sono mostrati pienamente disponibili alle analisi mediche richieste. Vogliamo ringraziare vivamente tutti i 318 residenti nella zona rossa che si sono sottoposti in maniera volontaria all'analisi del tampone orofaringeo. Massima collaborazione è stata mostrata nei confronti degli operatori sanitari che hanno setacciato la via Croce Gragnano nella giornata di mercoledì, al fine di assicurarsi che nessuno si trovi in situazione di pericolo e che il contagio non possa ulteriormente diffondersi fra i vicini degli attuali positivi. Nella giornata di giovedì concluderemo le analisi presso il tratto suddetto e cominceremo a sottoporre ai test tutti coloro che hanno avuto contatti con i contagiati o con le strutture chiuse ufficialmente al pubblico con Ordinanza Sindacale, che ci hanno contattato al nostro numero utile appositamente predisposto 3200174664, che resta tuttora attivo. Tutti gli aggiornamenti in merito a come ci muoveremo per gli screening a tappeto, vi saranno forniti nelle prossime ore sulle nostre pagine social ufficiali. Restiamo in attesa dei risultati", scrive il primo cittadino di Sant'Antonio Abate sulla sua pagina ufficiale.