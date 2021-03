Zona rossa rafforzata nel napoletano: piazze chiuse e vietato circolare in strada per i minori non accompagnati

Zona rossa rafforzata a Giugliano, visto l'incremento dei casi Covid. E' la decisione presa dopo il COC (Centro Operativo Comunale), alla presenza del referente sanitario del COC, Franco Carlea, dell’assessore Pietro Di Girolamo, della comandante della Polizia Municipale Mariarosaria Petrillo, del sindaco Nicola Pirozzi e del vicesindaco Pasquale Mallardo. Dall’11 al 21 marzo, ma potrà essere anche prorogata la misura, sarà in vigore l'ordinanza, ancora più restrittiva della nota zona rossa che vige in Campania attualmente. L'annuncio è stato dato dal sindaco Pirozzi durante la trasmissione Campania Oggi su Teleclub Italia.

Le misure

"Linea dura. Nei prossimi giorni, se necessario, scenderò in strada anche io con le forze dell’ordine. Pugno di ferro nei confronti di una minoranza che non si sta dimostrando matura e responsabile", denuncia il sindaco. Nicola Pirozzi. Chiuso il mercato di Casacelle anche per quanto concerne i generi alimentari. Chiuse anche tutte le piazze di Giugliano, oltre alla Villa Comunale. I minori potranno circolare per strada solo se accompagnati dai familiari maggiorenni. Vietato stazionare in via Vittorio Veneto e via Giacinto Gigante. Divieto di asporto presso bar e ristoranti dopo le 18. Resta invece consentito il delivery.