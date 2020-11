Zona rossa, giorno 1: in strada runner e pochi passanti

E' un tuffo indietro nel tempo quello che fa la Napoli di domenica 15 novembre. Sembra di essere tornati a marzo, quando l'intera Italia fu costretta al loclkdown dalla pandemia da Covid-19. Strade semideserte. Pochi ranner sfilano sul Lungomare, accando a qualche passante e qualche bicicletta. I locali di via Partenope sono tutti chiusi. Ancora meno persone in centro storico. In via Toledo, qualche cittadino passeggia tra le serrande chiuse di bar e negozi. Sono poche le pizzerie che hanno deciso di restare aperte per l'asporto.