Controlli anti-Covid a Napoli e provincia, assicurato massimo sforzo delle forze dell'ordine

Nel pomeriggio di giovedì si è svolta, in modalità telematica, una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'Area metropolitana presieduta dal Prefetto di Napoli Marco Valentini, con gli Assessori al Patrimonio e al Commercio e Protezione civile del Comune di Napoli, i vertici provinciali delle Forze dell'ordine, il Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comandante della Polizia locale del Comune di Napoli.

E' stata esaminata la situazione dell'ordine e della sicurezza Pubblica in ambito metropolitano con particolare riferimento ai controlli da svolgere nei prossimi giorni per il rispetto del Dpcm e delle ordinanze vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, che saranno eventualmente rimodulati in forma dinamica dove intervengano ulteriori misure a livello governativo.

Nel Comitato è stato assicurato il massimo sforzo da parte dei contingenti delle Forze dell'ordine presenti sul territorio e al riguardo verrà svolto un apposito tavolo tecnico presso la Questura di Napoli per il coordinamento tecnico-operativo dei servizi da porre in campo.