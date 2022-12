Ischia, mantenuto il "Piano speditivo": avviate le procedure per rimozione e smaltimento di detriti e macerie

I vigili del fuoco presenti a Casamicciola, con coraggio e abnegazione, continuano a scavare tra fango e macerie per recuperare il corpo dell'ultimo disperso della frana che ha cambiato per sempre il volto di Casamicciola. Nel frattempo tra ieri e oggi la macchina organizzativa messa assieme dalle istituzioni ha provveduto alla messa in sicurezza delle persone - ad iniziare dai più fragili,ovvero anziani e malati - in concomitanza con l'allerta giallo lanciato dalla Protezione civile e legato alle avverse condizioni meteo che davano pioggia abbondante ma, fortunatamente, sono stati solo 23 i mm di pioggia massimi misurati dal pluviometro di Ischia.

Gli sfollati

I numeri ufficiali parlano di 341 sfollati complessivi, la cui sistemazione in alberghi dell'isola è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Federalberghi, come precisato nel corso del punto stampa di stamane del Comitato per la sicurezza. 90 le persone che hanno trovato autonomamente sistemazione da parenti o amici, "dando un aiuto consistente alla gestione dell'emergenza", come è stato sottolineato. 54 le famiglie, per un totale stimato di circa 150 persone (ipotizzando 3 componenti per ogni nucleo) non ben disposti a lasciare la propria abitazione: i vigili urbani di Casamicciola e i soccorritori presenti sul posto stanno operando azione di persuazione, in considerazione del rischio determinato dalle previste nuove precipitazioni: si parla infatti di una stima che vai dai 20 ai circa 60mm di pioggia.

I fronti di frana

Due i principali fronti di frana su cui si sta lavorando per la messa in sicurezza: via Celario, dove si è registrato il numero più alto di vittime e i danni più evidenti, e la Statale 270 resa, momentaneamente, transitabile su una sola careggiata e per i soli mezzi di soccorso. Definita "arteria fondamentale" per i collegamenti sull'isola si sta lavorando per riportarla quanto prima in sicurezza

Le scuole

In corso oggi una riunione con i sindaci di tutti i comuni dell'isola per definire gli ultimi aspetti della riapertura delle scuole annunciata per lunedì, per le primarie, e mercoledì per il ciclo delle superiori.

"Tornerete nelle vostre case"

Nel corso della riunione è stato più volte ribadito che il "piano speditivo", come è stata definita l'evacuazione dalle zone considerate a più alto rischio in concomitanza con l'allerta meteo, è solo temporaneo e legato all'emergenza maltempo. "Tornerete nelle vostre case" hanno detto sia il commissario straordinario Giovanni Legnini che quello per il Comune Simonetta Calcaterra. Nel frattempo assicurata dalle forze dell'ordine la protezione di case e cose da eventuali "sciacalli".

La zona rossa

Annunciata la perimetrazione della "zona rossa", a più alto rischio di dissesto idrogeologico, con "individuazione puntuale" di vie ed edifici.

"L'operazione è riuscita - ha detto il commissario all'emergenza - vista la ristrettezza dei tempi di più non avremmo potuto".

"Non è questo il tempo delle polemiche", ha ribadito da Napoli il prefetto Palomba