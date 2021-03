Napoli in zona rossa: chiusi Museo e Bosco di Capodimonte

Da oggi, lunedì 8 marzo 2021, il Museo e Real Bosco di Capodimonte resteranno chiusi in ottemperanza del Dpcm del 2 marzo 2021 che prevede nelle regioni con la fascia di rischio Covid di colore “rosso” la chiusura dei musei e degli altri luoghi della cultura sottoposti al Codice dei Beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Il Real Bosco di Capodimonte dipende dal Ministero della Cultura e, pertanto, rientra in questa disciplina come 'luogo della cultura', sebbene la sua fruizione resti gratuita. Non è un parco comunale. La virulenza delle varianti del Covid-19 e la sua forte diffusività impongono di attuare la massima cautela.

"Ci auguriamo di poter riaprire quanto prima, raccomandiamo l'uso quotidiano delle necessarie misure di contenimento del contagio (uso della mascherina, distanziamento fisico e divieto di assembramento) e invitiamo tutti a vaccinarsi", viene scritto in una nota.

Intanto scatta la protesta di alcuni cittadini che, via social, hanno fatto partire una raccolta firme per chiedere la riapertura del Bosco.