Zona rossa, chiude anche la storica pizzeria Brandi

Le restrizioni legate alla zona rossa mettono in ginocchio anche la storica pizzaria Brandi che, via social, comunica la chiusura temporanea: "Gentili Clienti, Cari Amici. Contrariamente a quanto comunicato nel precedente post dobbiamo annunciare la chiusura temporanea della Pizzeria Brandi. l'ulteriore stretta sulle attività commerciali del nostro settore, non ci permette di sostenere i costi della Antica Pizzeria Brandi così come vorremmo".

"Pertanto, anche se a malincuore, la pizzeria più antica di Napoli chiude i suoi battenti fino a quando la situazione epidemica non migliorerà, permettendo un graduale ritorno alla vita normale. Arrivederci a presto e grazie a tutti voi".