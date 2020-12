Covid-19, Bonavitacola (vicepres. Campania): "Siamo per misure molto rigorose e restrittive a Natale"

"Nel periodo natalizio noi siamo per misure molto rigorose e restrittive, condividiamo l'esigenza di limitare gli spostamenti e l'intercomunalità della mobilità". Così il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola ha parlato a Rai Radio1, nel corso della trasmissione Un Giorno da Pecora, delle misure restrittive in vista delle festività natalizie.

"Zona rossa da quando? Saremmo per una zona rossa più ampia di quella di cui si parla, diciamo da 4 giorni prima di Natale a 4 giorni dopo Capodanno. In via subordinata va bene anche la proposta del Governo di concentrarsi in maniera più ridossata, ma se dipendesse da noi faremo una stretta più rigorosa: non dico date, ma diciamo qualche giorno prima di Natale e qualche giorno dopo Capodanno", ha aggiunto il numero due di Palazzo Santa Lucia.