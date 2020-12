Otto giorni di zona rossa e pranzo di Natale con i due congiunti più stretti: le nuove ipotesi

Continuano le indiscrezioni sulle restrizioni valide tutta Italia in vigore dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio. La zona rossa dovrebbe durare otto giorni dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio con la possibilità di restrizioni da zona arancione per i giorni non pre e festivi. La novità consterebbe nel pranzo allargato a due congiunti.

Cosa fare a Natale e Capodanno: le ultime sulle decisioni del Governo Il nuovo piano, frutto di mediazioni prevede, come riporta Today.it. una zona rossa in tutta Italia nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre 2020 e 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio 2021;

una zona arancione con chiusura dei negozi e limiti alla libertà di spostamento nei giorni precedenti (dal 20 o 21 dicembre), dal 28 al 30 e poi fino all'Epifania compresa;

una deroga, ancora tutta da comprendere nelle sue funzionalità, al divieto di spostamenti tra comuni - ed eventualmente anche all'interno di uno stesso comune in caso di ripristino della zona rossa - per i due congiunti più stretti in occasione del cenone della vigilia di Natale e del pranzo del 25; Cosa prevede la zona rossa è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, salvo che per comprovati motivi di necessità, lavoro o salute; vietati anche gli spostamenti tra regioni e comuni;

bar e ristoranti sono chiusi mentre sono consentiti l'asporto e la consegna a domicilio;

tutti i negozi, tranne gli alimentari e quelli di beni di prima necessità, sono chiusi;

restano aperti tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri;

sono sospese tutte le competizioni sportive, sono chiusi musei e mostre. Coronavirus, calano ancora i ricoveri in ospedale in Campania In Campania, nella settimana 9-15 dicembre, secondo dati Gimbe, è occupato il 37% dei posti letto in area medica da pazienti Covid (-3% rispetto alla settimana precedente e cinque punti in meno se prendiamo in considerazione la media nazionale) e il 20% dei posti letto nelle terapie intensive, -9% rispetto alla settimana precedente e ben sotto la media italiana 35%.