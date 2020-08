Focolaio La Sonrisa, sospiro di sollievo dopo i risultati dei tamponi

"La zona è sicura": quasi un grido, più che un sospiro di sollievo, quello di Ilaria Abagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate, trovatasi al centro di una preoccupante ondata di casi di contagio da Coronavirus dopo lo scoppio di un focolaio all'interno della struttura La Sonrisa. Dopo aver istituito la zona rossa in via Croce Gragnano la sindaca ha disposto tamponi per tutti i residenti, e oggi sono stati resi noti i promettenti risultati: su 318 tamponi effettuati solo uno è risultato positivo. "Possiamo tirare un sospiro di sollievo nell’apprendere che l’intera attuale zona rossa del territorio di Sant’Antonio Abate analizzata è al sicuro", spiega Abagnale.

"A risultare purtroppo positivi dalle ultime analisi effettuate, sono due: un residente di via Croce Gragnano, strettamente connesso ai primi nuclei familiari contagiati già conosciuti ed un altro concittadino residente al di fuori del mini lockdown. La situazione resta, per cui, sotto controllo. Continueremo a tenervi in costante aggiornamento. Siate responsabili e preghiamo per una pronta guarigione dei nostri due concittadini", conclude Ilaria Abagnale.

