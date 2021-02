Misure anti contagio: scatta l'area pedonale in zona "baretti"

Il Comune di Napoli istituisce la zona pedonale in via Bisignano. L'Amministrazione comunale intende estendere nei prossimi mesi ogni iniziativa utile a decongestionare gli spazi pubblici, contemperando la tutela della salute pubblica con il rilancio del tessuto produttivo e della vocazione turistica della città. A partire da domani con ordinanza sindacale n.73 del 5/2/2021 - che si allega - si introduce in via sperimentale un’area pedonale in via Bisignano, tutti i giorni della settimana dalle 14,00 alle 6,00 del mattino.

Dal 6 febbraio 2021 e fino all’otto marzo il varco sarà presidiato dagli agenti della Polizia locale che forniranno ogni informazione utile. Nessuna sanzione è prevista fino a quella data . Tale provvedimento favorirà l’utilizzo degli spazi pubblici riducendo il flusso veicolare ad esclusione degli aventi diritto (residenti ed altre categorie).

Dall’8 marzo l’accesso verrà disciplinato attraverso i varchi telematici della ZTL Belledonne, ampliando l’area pedonale, comprendendo le seguenti strade e piazze: vico Belledonne a Chiaia; vico Alabardieri; via Bisignano; via Calabritto; via della Cavallerizza,; piazza dei Martiri (nell’area compresa tre le fioriere e la carreggiata di collegamento tra via Alabardieri e via Carlo Poerio, lato Palazzo Partanna); vico II Alabardieri; vico Satriano; vicoletto Belledonne; via G. Ferrigni; vico dei Sospiri.

L'ordinanza, costruita nel solco della convivenza fra residenti, attività commerciali e loro fruitori, prevede che nel caso dell'auspicato ritorno alla normalità gli orari di chiusura delle attività di ristorazione sono fissati all’una di notte nei giorni dalla domenica al mercoledì e alle 2.00 di notte dal giovedì al sabato. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.