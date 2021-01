Napoli rifiorisce con la zona gialla nel week end: strade piene e i locali tornano a riempirsi

Sabato "all'aperto" per i napoletani

La tregua dal maltempo ha consentito ai napoletani, tra un'allerta meteo e un 'altra, di tornare ad affollare le strade dello shopping. E' bastata, oltre ovviamente alla zona gialla, una temperatura quasi primaverile accompagnata dal sole, per rivedere i locali nuovamente pieni in particolare al Vomero e in misura minore anche a Chiaia.

Non si segnalano particolari assembramenti o problematiche legate al rispetto delle misure anti Covid. Traffico in tilt nelle ore di punta a ridosso dell'ora di pranzo.

NEGOZI E LOCALI APERTI CON LA ZONA GIALLA