Una bandiera per spiegare in che colore è la regione: l'iniziativa ingegnosa

Una bandiera gialla esposta all'esterno della pizzeria per indicare il colore in cui si trova la regione in questo momento. È l'iniziativa ideata da Vincenzo Capasso, erede della storica famiglia di pizzaioli che così ha provato porre rimedio alla confusione causata dai continui cambiamenti imposti dai provvedimenti nazionali e regionali.

Il ristoratore ha infatti riscontrato diverse volte la difficoltà delle persone che non sapevano se potevano sedersi ai tavoli a consumare la pizza non sapendo nello specifico se la regione in quel momento fosse in zona arancione o gialla. Capasso ha deciso di ovviare in questo modo lanciando quello che potrebbe essere un escamotage semplice da far utilizzare anche agli altri colleghi. Di certo il gesto rappresenta anche le difficoltà e le peripezie a cui sono costretti i ristoratori in questo periodo di profonda incertezza.