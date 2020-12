Ordinanza, le decisioni del Governo: ecco le regioni che diventano gialle (una torna rossa)

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre. Torna invece rosso l'Abruzzo, per poi diventare arancione dal 13 dicembre. La decisione di oggi del TAR regionale sospende l'ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l'Area Arancione e determina il ritorno dell'Abruzzo in Area Rossa fino all'entrata in vigore della nuova ordinanza.

Delusione Campania

Com'era prevedibile, anche se c'era più di una speranza in virtù di un netto miglioramento dei contagi e di una diminuzione dei posti letto nelle terapie intensive in Campania, la nostra regione resta dunque arancione. Per diventare gialla bisognerà attendere tra il 18 e il 20 dicembre a meno di sorprese.