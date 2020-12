De Magistris: “Abbiamo pagato la zona gialla con morti e feriti”

"In Campania siamo stati 20 giorni in zona gialla ma tutti sapevamo che eravamo molto rossi e, probabilmente, ora stiamo pagando in termini di morti e feriti quella situazione". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a "In vivavoce" su Radio 1.

"Per molto tempo in Campania - ha ricordato de Magistris - abbiamo discusso sul fatto che per i dati formali forniti dalla Regione non era zona rossa, ma poi tutti sapevamo che eravamo molto rossi, gli ospedali erano in completa pressione. Siamo stati 20 giorni in zona gialla e probabilmente stiamo pagando in termini di morti e feriti quella situazione".