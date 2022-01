Campania in zona gialla, le regole da seguire: cosa si può fare e cosa no

La Campania è entrata da oggi in zona gialla. La decisione è arrivata venerdì scorso alla luce del flusso dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Nell'ordinanza, firmata dal ministro Roberto Speranza, è stato anche deciso il declassamento della Valle d'Aosta in arancione.

I motivi

La diffusione della variante Omicron ha provocato un'emorragia di contagi. La minore virulenza del virus non ha impedito però il superamento delle soglie critiche nei ricoveri in terapia intensiva in Campania, 11% rispetto al 10% tollerato e dei ricoveri ospedalieri di pazienti Covid, 26% contro la soglia del 15%.

Cosa cambia in zona gialla

Il passaggio in zona gialla comporta alcuni cambiamenti nelle nostre abitudini, anche se in Campania già erano in vigore misure maggiormente restrittive rispetto al resto d'Italia anche in zona bianca, per effetto delle ordinanze regionali degli scorsi mesi.

Le regole da seguire

-Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi all’aperto, non solo al chiuso;

- Ci si può spostare tra Regioni e Comuni senza l’autocertificazione e senza green pass;

- La zona gialla non prevede il coprifuoco;

- Aperti bar e ristoranti, ma si può mangiare al chiuso solo se si ottiene il super green pass (obbligatorio dal 10 gennaio anche per consumare all’aperto nelle strutture di ristorazione);

- Le discoteche sono chiuse in zona gialla fino al 31 gennaio 2022;

- Il super green pass serve anche per le cerimonie pubbliche e le feste (dal 10 gennaio comprese quelle per i matrimoni);

-Cinema, teatri, luoghi di spettacolo, stadi, eventi sportivi sono aperti solo a chi ha il super green pass e con mascherina Ffp2;

- Tutti i negozi e i centri commerciali sono aperti (dal 1° febbraio 2022 serve il green pass base, ad eccezione dei servizi essenziali);

- In zona gialla sono aperti i parrucchieri e i centri estetici (dal 20 gennaio 2022 serve il green pass base);

-aperte palestre, piscine e centri benessere (dal 10 gennaio serve il super green pass anche all’aperto);

-Scuole aperte di ogni ordine e grado;

-Dal 10 gennaio il super green pass serve per salire su bus urbani ed extraurbani, treni regionali, metropolitana, tram e sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Obbligatoria la mascherina Ffp2.