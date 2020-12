Capri e Anacapri zone gialle: il Tar sospende l'ordinanza

Con due decreti il Tar, in accoglimento dei ricorsi promossi dall'avvocatura regionale, ha sospeso le ordinanze con le quali i Comuni di Capri e Anacapri avevano adottato disposizioni difformi rispetto a quelle disposte con ordinanza regionale n.98 del 18 dicembre scorso.

I sindaci dei due Comuni avevano emanato due ordinanze per l'applicazione della zona gialla, opponendosi di fatto alla decisione di Vincenzo De Luca di disporre la zona arancione, per contenere l'epidemia Covid, in tutta la regione dal 20 al 23 dicembre.