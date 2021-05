Campania resta in zona gialla: scende del 17% l'incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti

Tutte le regioni dovrebbero andare in zona gialla, ad esclusione di Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. L'indice Rt nazionale aumenta leggermente in Italia, passa da 0.85 a 0.89, secondo l’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, ma scende l’incidenza dei casi, da 146 a 127 ogni 100mila abitanti.

La Campania resta in zona gialla per almeno un'altra settimana, dal 10 maggio. L'indice Rt scende allo 0,95, dopo l'1,08 della scorsa settimana, convalutazione d’impatto e classificazione complessiva di rischio entrambe basse. In forte calo i contagi, il rapporto tamponi/positivi, è di poco sopra il 6%. Gli ospedali reggono e non appaiono particolari criticità al momento nella gestione dell'emergenza.

Scende l'incidenza dei nuovi casi in Campania

Nella settimana 24-30 aprile l'incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti era 219 per la Campania, la seconda più alta dopo la Valle d'Aosta (267). Nella settimana 30 aprile-06 maggio si è ridotta a 184 rimanendo (-17,2%), però, la seconda più alta sempre dopo la Valle d'Aosta (189), come riporta Diego Fusaro, analista di dati.

Il grafico dell'incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti è calcolato in base agli ultimi dati Istat sulla popolazione pubblicati pochi giorni fa (popolazione residente al 1° Gennaio 2021 - stima).