Rischio zona gialla per la Campania da lunedì: torna l'incubo restrizioni

La curva dei contagi, anche a causa della variante Delta, è in risalita e preoccupano molto gli assembramenti per la vittoria dell'Italia ai Campionati Europei nelle principali piazze e strade della Campania. Inoltre, la campagna vaccinale ha subito un brusco rallentamento nelle ultime settimane, con il rischio di non riuscire ad immunizzare, come nelle speranze del Governatore De Luca, la città di Napoli entro fine luglio.

Per tali ragioni si vocifera di un passaggio in zona gialla da lunedì 19 luglio per 4-5 regioni, Campania compresa, nonostante una forte diminuzione dei ricoveri in ospedale. Questa possibilità sta creando allarme soprattutto tra ristoratori, commercianti e operatori turistici, che temono che un nuovo giro di vite possa essere ferale per il tessuto economico cittadino.

Vaccinazioni Covid senza prenotazione: ecco dove andare

Sono stati resi noti dall'Asl Napoli 1 tutti gli indirizzi per poter effettuare i vaccini in città senza prenotazione e iscrizione in piattaforma.

Tutti gli indirizzi (validi solo per la prima dose Pfizer)