Zona gialla in Campania, riaprono bar e ristoranti con servizio al tavolo: c'è voglia di normalità

Riaprono bar e ristoranti con servizio al tavolo dopo tanto tempo in Campania (fino alle 18.00, poi solamente asporto e consegna a domicilio). E' l'effetto della zona gialla valida in Campania per il 7 e l'8 gennaio. Non è arrivata questa volta alcuna misura restrittiva da parte del Governatore della Campania De Luca, come accaduto invece prima delle feste natalizie con non poche polemiche. Soddisfatti i titolari e lavoratori delle attività commerciali riaperte, anche se dal 9 si torna alla zona arancione. Alcuni bar hanno riaperto oggi dopo lungo tempi, come la caffettiera. Ancora chiuso il gambrinus. Da parte della gente voglia di normalità: fin dai primi momenti dell'apertura gente seduta ai tavolini.

Programma zone

In sintesi

5-6 gennaio: ZONA ROSSA

7-8 gennaio: ZONA GIALLA – aperti bar e ristoranti. fino alle 18, dopo tale orario solo asporto e consegna a domicilio.

9-10 gennaio: ZONA ARANCIONE - bar e ristoranti possono effettuare solo asporto e domicilio.

Dall’11 gennaio si ritornerà con la suddivisione in fasce in base ai monitoraggi previsti per il giorno 08.01.2021.