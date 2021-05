Coronavirus, la Campania "vede" la zona bianca

Cala costantemente il numero di positivi in Campania e si svuotano gli ospedali. La Campania spera di passare al più presto in zona bianca. Qualche possibilità ci potrebbe essere già dal 31 maggio, ma è più probabile che il passaggio nella zona con meno restrizioni possa avvenire dal 7 giugno.

Vaccinazioni

Sul fronte vaccinazioni sono stati superati i tre milioni di dosi somministrate in Campania. Complessivamente ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 2.120.393 cittadini campani. Di questi, 883.072 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate nella nostra regione, dunque, sono state finora, in totale, 3.003.465. Il 48,56% di queste dosi sono state somministrate tra Napoli e provincia.

In Campania è stato già vaccinato, con la prima dose il 43% della popolazione attiva, mentre ha completato il ciclo vaccinale il 17,56% dei residenti, come si evice dai dati elaborati dall'analista Luca Fusaro per NapoliToday.