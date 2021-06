Campania in zona bianca dal 21 giugno: si attende solo l'ufficialità

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 9-15 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (11.440 vs 15.288) e decessi (411 vs 469). In calo anche i casi attualmente positivi (105.906 vs 181.726), le persone in isolamento domiciliare (102.069 vs 176.353), i ricoveri con sintomi (3.333 vs 4.685) e le terapie intensive (504 vs 688).

"Da 13 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus, la progressiva diminuzione dell’attività di testing sottostima il numero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa del tracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia». Nelle ultime 5 settimane, infatti, il numero di persone testate si è ridotto del 31,5%, scendendo da 3.247.816 a 2.223.782, con una media nazionale di 132 persone testate/die per 100.000 abitanti e rilevanti e ingiustificate differenze regionali. In tutte le Regioni si conferma il calo dei nuovi casi settimanali (l’incremento percentuale in Molise è irrilevante in valore assoluto). Inoltre, da 9 settimane sono in costante calo anche i decessi, che nell’ultima settimana si attestano in media a 59 al giorno".

Campania verso la zona bianca

Incoraggianti i dati Covid della Campania, che a meno di sorprese dell'ultima ora dovrebbe passare in zona bianca da lunedì 21 giugno. Nella settimana 9-15 giugno, rispetto alla precedente, si è assitito in Campania ad una variazione di -35% di nuovi casi e a 205 casi per ogni 100mila abitanti (in grande percentuale asintomatici). Crollano i ricoveri in ospedali di pazienti Covid (9%) e si svuotano le terapie intensive (4%).

Sul fronte delle vaccinazioni, ha completato in Campania il ciclo il 22,3% dei residenti. Prima dose ricevuta invece dal 31% dei campani.