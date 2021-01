Campania oggi arancione e da domani all'Epifania rossa: dal 15 gennaio zona bianca?

Il governo potrebbe introdurre dal 15 gennaio, per far ripartire ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre e piscine, la zona bianca o verde. Nella nuova zona rientrerebbero le regioni, le fasce o le zone con gli indicatori migliori, e in queste aree si potrebbero riaprire i luoghi della cultura, come musei, teatri, sale da concerto e cinema. Bar e ristoranti potrebbero non avere più particolari restrizioni di orario. A tale zona bianca, si accederebbe al di sotto di un certo indice Rt di trasmissione dei contagi.

Tra il 7 e il 15 invece la Campania dovrebbe essere arancione, come il resto d'Italia. Fino all'Epifania valgono invece le atttuali regole in vigore, zona arancione in tutta Italia il 4 gennaio e rossa il 5 e 6 gennaio.