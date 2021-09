Coronavirus, solo una regione passa in zona gialla: la situazione in Campania

-23% di nuovi casi Covid in Campania ogni 100mila abitanti, rispetto alla settimana precedente. Sotto la doppia cifra la percentuale di ricoveri in ospedale

La Sicilia sarà l'unica regione in zona gialla, tutte le altre restano bianche. Scende l’incidenza dei nuovi casi di Covid 19 a livello nazionale e anche se in alcune regioni peggiora la situazione dei ricoveri, nessuna supera i tre indicatori di soglia critica.

L'evoluzione Covid in Campania

Sardegna e Calabria si salvano sul filo del rasoio. In attesa dei dati del monitoraggio settimanale dell'Iss, la Campania può dormire sonni tranquilli, almeno per il momento. Secondo l'ultimo rapporto Gimbe sono solamente 144 i positivi in Campania ogni 100mila abitanti (-23% rispetto alla settimana precedente). 62 a Napoli, 44 a Salerno, 24 a Benevento, 22 ad Avellino e 13 a Caserta.

I posti letto occupati in area medica da pazienti Covid sono al 9% e al 5% in terapia intensiva.