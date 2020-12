Dal 28 dicembre torna la zona arancione in Campania, tutte le regole: riaprono i negozi

Per effetto del Decreto Natale dal 28 al 30 dcembre invece ci sarà la zona arancione in tutta Italia (Campania compresa). Poi, dal 31 dicembre e sino al 3 gennaio vigeranno le regole più restrittive della zona rossa.

Cosa si può fare nella zona arancione

Riaprono i negozi di abbigliamento e non solo, chiusi dal 24 dicembre. Non sarà necessaria l'autocerificazione per potersi spostare. Ristoranti, bar e pasticcerie potranno invece sempre e solo effettuare il delivery o l'asporto. Vietati gli spostamenti fuori regione e tra comuni. Coprifuoco sempre dalle 22 alle 5 del mattino.