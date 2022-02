L'abbraccio di Scampia a Miss Italia Zeudi Di Palma: "Resterò a Napoli"

Festa a Scampia per il rientro a casa in treno da Roma della nuova Miss Italia Zeudi Di Palma. Amici, parenti e anche coloro che magari l'hanno solo incrociata di vista nel quartiere hanno voluto essere presenti per omaggiare la sua elezione a più bella d'Italia.

L'appuntamento era nei pressi della metro di Scampia, dove l'artista Jorit ha realizzato due murales che ritraggono i volti di Pier Paolo Pasolini e Angela Davis, ad appena 200 metri di distanza dalla casa dove è cresciuta e dove vive la 19enne.

"Il territorio ha deciso di organizzare una piccola festa, sarà un momento di accoglienza nato spontaneamente. L'ha voluto il quartiere. Lei può essere un esempio per tutte le ragazze e i ragazzi di questo territorio. I sogni possono avverarsi, basta crederci ed essere determinati", aveva spiegato la madre della nuova Miss Italia, Mariarosaria Marino, nel pomeriggio del 15 febbraio.

"Ringrazio mia madre, è lei che mia cresciuta come sono e a cui devo tutto. Resterò a Napoli e spero che possano accadere tante cose buone nel mio futuro", ha spiegato Zeudi ai presenti.

Presente anche una rappresentanza dell'associazione "La lampada di Scampia", fondata dalla mamma di Zeudi per promuovere e difendere ragazzi a rischio, attività nella quale anche la neo Miss Italia è fortemente impegnata. Nei prossimi giorni Zeudi è attesa anche dall'incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, che l'ha invitata in municipio definendola "orgoglio di Scampia e di tutta Napoli".

Chi è Zeudi

Ha 20 anni, è di Scampia, studia sociologia alla Federico II, ed è la terza di tre fratelli (Asia e Giuseppe). Si chiama così perché suo padre era un fan di Zeudi Araya, star del cinema erotico italiano degli anni '70. L'ha abbandonata quando aveva due anni.

Anche da qui la dedica alla madre, che ha cresciuto da sola lei ed i suoi due fratelli. “È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa – racconta Zeudi– Oggi è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) e ha fondato “La lampada di Scampia”, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento”.

Scampia, l'arte e il futuro

Da parte sua Zeudi ha dato una mano. Ha iniziato a fare la modella a 12 anni, poi fatto la maschera al San Carlo. Scampia, la sua gente, la difende con determinazione. “I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti – racconta – e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra”.

E su Gomorra – che non ha mai guardato con attenzione – spiega: “Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere”.

Nel futuro si vede artista: sa suonare, vorrebbe recitare. Vorrebbe aiutare i ragazzi del territorio in cui è cresciuta.

Il concorso

Sul podio anche un'altra napoletana, Lorena Tonacci arrivata terza. Le altre napoletane che in passato hanno conquistato Miss Italia sono state Marisa Jossa, nel 1959, e Roberta Capua nel 1986.