Zaino sulla targa: così i "furbetti" evitano i controlli nella ZTL - VIDEO

Una mano sullo sterzo dello scooter e l’altra che tiene uno zaino posizionato sulla targa. Così i centuari sembrano eludere i controlli delle telecamere della ZTL di Marechiaro. A documentare la condotta illecita è un video diventato virale sui social.

“Oltre a varcare impropriamente la ZTL guidano anche in maniera pericolosa in quanto reggono lo sterzo con una mano e con l’altra occultano la targa con lo zaino. Tutto ciò accade ogni giorno e i controlli non ci sono o sono comunque insufficienti.

Tutto ciò comporta che poi a Marechiaro si crei un enorme caos portato dalla sosta selvaggia anche di scooter e così il traffico veicolare ed i residenti ne risentono moltissimo.”, ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.