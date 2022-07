Young Signorino aggredito a piazza Garibaldi: annullato il concerto a Napoli

Arrivato stamattina a piazza Garibaldi, sarebbe stato aggredito da alcuni sconosciuti. È quanto avvenuto al noto trapper cesenate Young Signorino (pseudonimo di Paolo Caputo), che era in città per un concerto che avrebbe tenuto stasera al Punk Tank Cafè di piazza Dante.

"Purtroppo l'evento del Live Set di YOUNG SIGNORINO - LIVE SET previsto per stasera - scrivono dal locale - è annullato per motivi che non competono a noi. Stamane all'arrivo a Piazza Garibaldi l'artista è stato aggredito e per forza di cose è dovuto tornare a Roma. Ci scusiamo comunque con tutti i nostri clienti".

Il cantante non è nuovo a situazioni limite. Nel recente passato è stato protagonista di risse durante i suoi stessi concerti.