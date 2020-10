Whirlpool: ultima notte degli operai nello stabilimento. A mezzanotte la chiusura

Notte in fabbrica per gli operai della Whirpool Napoli destinatari della lettera di licenziamento da parte dell’azienda. La chiusura del sito avverrà oggi a mezzanotte, ma loro hanno deciso di trascorrere queste ultime ore all’interno dello stabilimento. Da poco è cominciata anche l’assemblea indetta dalla RSU e aperta a forze politiche, sociali e istituzionali.

Purtroppo sono le ultime ore di permanenza all’interno dell’azienda: dopo stanotte non sarà più consentito entrare in fabbrica se non "ai fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl". Per combattere il freddo gli operai stanotte hanno acceso un fuoco utilizzando pare un cesto difettoso della lavatrice che sarebbe stato comunque destinato al macero.