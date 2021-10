Ore calde sul caso Whirlpool, presidio davanti alla sede della Regione

Presidio questa mattina dei lavoratori e delle lavoratrici della Whirlpool sotto la sede della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia, in concomitanza con la convocazione delle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm per discutere della vertenza che coinvolge lo stabilimento di Napoli. Possibili tensioni.

Mini proroga licenziamenti

Intanto sta per scadere la "mini proroga" per i 340 licenziamenti sino al 22 ottobre. La multinazionale si è impegnata unilateralmente a non procedere all'invio delle lettere di licenziamento fino a venerdì.

Nell’incontro di ieri al MiSe il viceministro Todde, che ha presieduto la riunione, ha spiegato che l’impegno del Governo è quello di garantire la continuità occupazionale e quindi di scongiurare i licenziamenti anche attraverso provvedimenti straordinari; tale impegno è stato poi confermato dal Ministro Orlando, intervenuto a fine incontro.In pratica il Ministero dello Sviluppo economico delinea l’intenzione o di anticipare la costituzione del Consorzio o di costituire un altro soggetto finalizzato a traghettare i lavoratori al progetto di rilancio del sito, fermo restando la necessità di una collaborazione da parte di Whirlpool e più in particolare la conferma della disponibilità già dichiarata ad effettuare la cessione di azienda. Nei prossimi giorni ci saranno assemblee informative in tutti gli stabilimenti del gruppo, venerdì 29 ottobre è indetto uno sciopero nazionale con manifestazione a Varese. Sarà una manifestazione non solo contro la decisione della multinazionale di avviare i licenziamenti, ma finalizzata a rivendicare un piano industriale per tutti gli stabilimenti italiani, e anche rivolta al Governo italiano, affinché assumano atti conseguenti alle promesse fatte.