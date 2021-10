Whirlpool, operai strigliano la Regione: "Mai stata al nostro fianco"

"Pretendiamo che la Regione sia al nostro fianco ai tavoli con il Governo e l'azienda". Gli operai della Whirlpool strigliano la Giunta di Vincenzo De Luca durante il sit-in organizzato davanti a Palazzo Santa Lucia. "Fino a oggi - spiega Vincenzo Accurso, delegato Uil - non è mai stata realmente presente nei momenti importanti. E' necessario l'impegno di tutti per non perdere un polo produttivo importante come quello di Napoli Est".

I lavoratori, su cui pendono le lettere di licenziamento della multinazionale, sono alla vigilia di una serie di appuntamenti importanti: "Al momento valutiamo la possibilità di riconvertire la fabbrica in un hub di mobilità sostenibile, ma è un progetto che ancora non abbiamo visto". Il tempo delle parole, però, è finito: "Abbiamo sentito diversi ministri, come Di Maio e Patuanelli, che hanno promesso azioni contro Whirlpool e poi non hanno mosso un dito".

Al termine de sit-in, una delegazione di lavoratori ha incontrato l'assessore regionale al Lavoro Marchiello che ha ribadito il supporto dell'Ente alla vertenza. Nella giornata di domani, 21 ottobre 2021, gli ex operai Whirlpool incontreranno anche il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.