Whirlpool, operai occupano l'A3 ad oltranza: "Vogliamo parlare con Conte"

Continuerà ad oltranza la protesta dei lavorati Whirlpool che sono in agitazione da questa mattina. I lavoratori hanno occupato l'autostrada A3 Napoli-Salerno e non hanno intenzione di andare via, almeno fino a quando non avranno notizie dal Governo. "Non ci interessa sapere se sono in programma nuovi incontri - dicono - vogliamo essere convocati da Conte, altrimenti non andremo via". L'accesso all'autostrada è interdetto dalla polizia municipale, mentre le automobili e i mezzi pesanti presenti al momento dell'occupazione sono ancora incolonnati.

La chiusura dello stabilimento di via Argine della multinazionale è prevista per il 31 ottobre, dopo 18 mesi di trattative e proteste. Le rassicurazioni del Governo, prima con Luigi Di Maio e poi con Patuanelli, non hanno condotto a una risoluzione positiva della vertenza. "La mobilitazione terminerà quando torneremo a produrre lavatrici - spiegano gli operai - Il Governo conosce solo la versione dell'azienda, ma noi sappiamo che la realtà è diversa. Gli ordini sono aumentati in tutta Italia e solo Napoli verrà spazzata via".