Whirlpool, la protesta non si ferma neanche il primo dell'anno

Un drappello di ex dipendenti della multinazionale ha presidiato lo stabilimento di via Argine in attesa di avere notizie sul loro futuro lavorativo

Non si ferma neanche il primo giorno dell'anno la protesta degli ex lavoratori Whirlpool. Un drappello dei licenziati dalla multinazionale ha presidiato anche stamattina lo stabilimento di via Argine. "La nostra vertenza finirà solo quando questi cancelli si riapriranno" affermano gli operai.

Allo stato attuale, i lavoratori sono in attesa di notizie dal Ministero dello Sviluppo economico. Sul piatto, la possibilità che un consorzio di imprenditori rilevi l'area per riconvertirla in impianto per la mobilità sostenibile. Non si conosce ancora l'identità degli imprenditori coinvolti, né si hanno notizie sul piano industriale che vorrebbero mettere in campo. Elementi che, vista l'esperienza degli ultimi anni, non rende tranquille le giornate degli operai.